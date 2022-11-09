Пике намерен в ближайшее время стать президентом «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике намерен в ближайшее время стать президентом клуба, сообщает Sport.es.

По данным источника, футболист уже начал формировать команду для будущих выборов.

Следующие выборы президента «Барселоны» состоятся в 2025 году. В данный момент президентом клуба является Жоан Лапорта.

Пике — воспитанник «Барселоны». 5 ноября он провел последний матч за команду против «Альмерии» (2:0) в рамках 13-го тура чемпионата Испании. За два дня до этого 35-летний испанец объявил, что завершает карьеру футболиста.