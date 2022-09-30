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Пике не намерен покидать «Барселону» ради перехода в «Атлетико»

Иван Шитик
Корреспондент
Жерар Пике.
Фото Reuters

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не перейдет в «Атлетико» в январе, утверждает Sport.es.

35-летний игрок намерен бороться за свое место в команде до конца сезона.
В сезоне-2022/23 он провел лишь 1 матч в чемпионате и один тайм — в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что 35-летний испанец готов аннулировать свой контракт, подписанный в октябре 2020 года при предыдущем президенте клуба — Жозепе Бартомеу. По соглашению, рассчитанному до конца июня 2024 года, футболист должен был гарантированно получить 28 миллионов евро, а также мог заработать еще 12 миллионов евро в виде бонусов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Жерар Пике
ФК Атлетико
ФК Барселона
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