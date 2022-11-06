Пике не смог сдержать слез после прощального матча за «Барселону»

Сегодня, 01:25
Защитник «Барселоны» Жерар Пике не сдержал эмоций после матча 13-го тура чемпионата Испании против «Альмерии» (2:0). Эта игра стала последней в его карьере.
35-летний испанец после финального свистка попрощался с трибунами. В этот момент на глазщах игрока проступили слезы. Также одноклубники Пике качали защитника на руках.
«Иногда, любить — это тоже вовермя уходить. Мой дедушка сделал меня членом клуба в день моего рождения. Я родился здесь и умру здесь. Я вернусь», — сказал Пике.
Pique went through all the emotions after the final game of his career ? pic.twitter.com/xIr4YrOZOu— ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2022
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования