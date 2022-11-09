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Испания

Сегодня, 01:33

Пике получил красную карточку в последнем матче в карьере

Евгений Козинов
Корреспондент
Жерар Пике.
Фото Global Look Press
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике был удален в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1). Эта игра была последней в его карьере, но он так и не вышел на поле.

35-летний испанец остался недоволен красной карточкой, которую получил Роберт Левандовски, поэтому подошел к арбитру Хесусу Хилю Мансано после свистка об окончании первого тайма. Между ними завязался спор, итогом которого стало удаление Пике.

По информации MisterChip, Пике во время диалога спросил у судьи: «Ты вообще видел, кого удалил?», указава на Левандовски.

3 ноября Пике объявил о завершении профессиональной карьеры. 5 ноября он после матча против «Альмерии» (2:0) попрощался с трибунами «Камп Ноу».

Жерар Пике
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