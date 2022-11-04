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Испания

Сегодня, 15:19

Пике попал в заявку «Барселоны» на матч против «Альмерии». Эта игра будет для него последней в составе каталонского клуба

Иван Шитик
Корреспондент
Жерар Пике.
Фото Global Look Press
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Защитник Жерар Пике попал в заявку «Барселоны» на матч 13-го тура чемпионата Испании против «Альмерии», сообщает пресс-служба клуба.

Встреча между командами состоится 5 ноября. Ожидается, что Пике проведет последнюю игру за каталонский клуб.

35-летний испанец объявил о решении завершить карьеру в четверг, 3 ноября.

Пике является четырехкратным победителем Лиги чемпионов (3 — в составе «Барселоны» и 1 — в составе «Манчестер Юнайтед»), чемпионом Англии и восьмикратным чемпионом Испании.

В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.

Жерар Пике с&nbsp;кубком Евро-2012. Оскорбления «Реала», средний палец и поддержка независимости. Для «Барселоны» Пике был больше чем просто футболист

Жерар Пике
ФК Альмерия
ФК Барселона
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