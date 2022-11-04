Пике попал в заявку «Барселоны» на матч против «Альмерии». Эта игра будет для него последней в составе каталонского клуба

Сегодня, 15:19
Защитник Жерар Пике попал в заявку «Барселоны» на матч 13-го тура чемпионата Испании против «Альмерии», сообщает пресс-служба клуба.
Встреча между командами состоится 5 ноября. Ожидается, что Пике проведет последнюю игру за каталонский клуб.
35-летний испанец объявил о решении завершить карьеру в четверг, 3 ноября.
Пике является четырехкратным победителем Лиги чемпионов (3 — в составе «Барселоны» и 1 — в составе «Манчестер Юнайтед»), чемпионом Англии и восьмикратным чемпионом Испании.
В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.