Пике предъявили обвинения по делу о коррупции

Суд Махадаонды (Испания) выдвинул обвинения в отношении экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике. Бывший футболист испанской сборной подозревается в коррупции из-за получения комиссионных выплат за передачу Саудовской Аравии Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) права на проведение Суперкубка Испании, сообщает As.

Отмечается, что коррупционная сделка имела место быть в 2019 году, когда RFEF подписала контракт с Саудовской Аравией на 40 миллионов евро на проведение в стране Суперкубка Испании на шесть лет. Посредником в ней выступало агенство Kosmos, руководителем которого является Пике.

Мировой судья Делия Родриго пришла к выводу, что в контрактах, включавших пункт о гарантированной выплате компании Kosmos комиссионных в размере 4 миллионов евро в год, есть нарушения с уголовными последствиями. Пике может подать запрос о пересмотре решения в течение трех дней или подать апелляцию в течение пяти дней. На данный момент банковский счет компании Kosmos заблокирован.

Расследование было начато еще в 2022 году, когда в Сети появилась запись разговора Пике и бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса, которые обсуждали многомиллионные вознаграждения.

Пике завершил свою карьеру в конце 2022 года. Он выступал за «Барселону», «Реал Сарагосу» и «Манчестер Юнайтед». За сине-гранатовых футболист провел 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.