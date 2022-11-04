Пике завершит карьеру из-за проблем с прессой и конфликта с Лапортой

Журналист Елена Кондис Эдо на своей странице в Twitter назвала причины ухода защитника «Барселоны» Жерара Пике из футбола. В четверг, 3 ноября, 35-летний испанец опубликовал у себя в соцсетях прощальный видеоролик.

По информации источника, защитник принял такое решение из-за проблем с прессой, а также из-за обиды на президента «Барселоны» Жоана Лапорту. Последнему факту сам Пике не хочет придавать публичности.

Последний матч в карьере Пике проведет 5 ноября против «Альмерии» в рамках 13-го тура чемпионата Испании.