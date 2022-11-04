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Испания

Сегодня, 01:40

Пике завершит карьеру из-за проблем с прессой и конфликта с Лапортой

Евгений Козинов
Корреспондент
Жерар Пике.
Фото Global Look Press
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Журналист Елена Кондис Эдо на своей странице в Twitter назвала причины ухода защитника «Барселоны» Жерара Пике из футбола. В четверг, 3 ноября, 35-летний испанец опубликовал у себя в соцсетях прощальный видеоролик.

По информации источника, защитник принял такое решение из-за проблем с прессой, а также из-за обиды на президента «Барселоны» Жоана Лапорту. Последнему факту сам Пике не хочет придавать публичности.

Последний матч в карьере Пике проведет 5 ноября против «Альмерии» в рамках 13-го тура чемпионата Испании.

Жерар Пике. Жерар Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры футболиста

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