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Испания

Сегодня, 13:44

Пиняев — о трансфере Захаряна: «Наши футболисты востребованы в Европе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев оценил трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«По истории с Арсеном Захаряном можно судить, что наши футболисты востребованы и в Европе. Будем надеяться, что в будущем наших игроков за рубежом будет больше, и мы будем уже представлять действительно европейский уровень», — сказал Пиняев.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Арсен Захарян
Сергей Пиняев
Футбол
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 - : -
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 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
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