Пиняев — о трансфере Захаряна: «Наши футболисты востребованы в Европе»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев оценил трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«По истории с Арсеном Захаряном можно судить, что наши футболисты востребованы и в Европе. Будем надеяться, что в будущем наших игроков за рубежом будет больше, и мы будем уже представлять действительно европейский уровень», — сказал Пиняев.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.