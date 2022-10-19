Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:09

Платини: «Игра Бензема на протяжении последних лет феноменальна»

Платини отреагировал на «Золотой мяч» Бензема
Виктория Кравченко

Легендарный французский футболист Мишель Платини отреагировал на вручение форварду «Реала» Кариму Бензема «Золотого мяча». 17 октября игрок впервые в карьере завоевал эту награду.

«Бензема очень умный футболист, он лучше других читает игру. Его действия очень сложно предсказать. Он более чем заслуженно выиграл «Золотой мяч». Его игра на протяжении последних лет феноменальна. Благодаря этой награде он вошел в число легенд французского футбола», — приводит слова Мишеля RMC Sport.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.

0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Появилось полное видео перепалки тренеров ЦСКА и «Спартака» Федотова и Абаскаля во время дерби
«Мы сделаем все, чтобы он не уезжал в Россию». В «Миннесоте» носят Капризова на руках
Миллиардер Экман объяснил Украине необходимость пойти на уступки РФ
NYT узнала об исключенных из антироссийских санкций «священных коровах» ЕС
Телеведущий в эфире набросился с критикой на Байдена за беспокойство об Украине
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бэйл отреагировал на вручение Бензема «Золотого мяча»

«Реал» готов продлить контракт с Луниным