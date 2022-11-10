Почеттино и Луис Энрике могут сменить Симеоне в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может быть отправлен в отставку, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, будущее 52-летнего аргентинца будет решаться в ближайшие недели. Претендентами на место специалиста являются Луис Энрике и Маурисио Почеттино.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 24 очками в 14 матчах. В последних пяти матчах во всех турнирах мадридцы потерпели 3 поражения и дважды сыграли вничью.