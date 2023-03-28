Почеттино — основной кандидат на пост главного тренера «Реала» на замену Анчелотти

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино близок к тому, чтобы возглавить «Реал», сообщает журналист Relevo Хорхе Пикон.

51-летний специалист считается основным кандидатом «Реала» на случай ухода Карло Анчелотти. Ранее сообщалось, что итальянец покинет «сливочных», если они не завоюют ни одного трофея в текущем сезоне. Во вторую очередь мадридцы рассмотрят кандидатуру Рауля, который считается планом Б.

Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», который он покинул летом прошлого года. До этого аргентинец тренировал «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».