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Испания

Сегодня, 11:27

Подписание Мбаппе является главной целью «Реала» на 2024 год

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» хочет снова попытаться купить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Журналист Marca Карлос Карпио сообщил, что 24-летний игрок будет главной целью мадридского клуба на 2024 год. В «Реале» не верят, что «ПСЖ» согласится продать Мбаппе в 2023-м. Благодаря этому плану сливочные избегут нового отказа и смогут полностью сосредоточиться на подписании Джуда Беллингема в этом году.

В 2022 году Мбаппе мог бы перейти в «Реал», но в последний момент продлил контракт с «ПСЖ», который рассчитан до лета 2025.

В текущем сезоне нападающий провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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