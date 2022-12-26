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Испания

Сегодня, 17:57

Подписание нового контракта между «Реалом» и Модричем является только вопросом времени

Иван Шитик
Корреспондент
Лука Модрич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич наверняка останется в команде на следующий сезон, утверждает Marca.

Подписание нового контракта с хорватским хавбеком является только вопросом времени для «королевского клуба».

Стороны должны несколько раз встретиться, договориться по условиям, а затем официально оформить все бумаги. Модрича не скрывает, что хочет завершить свою профессиональную карьеру на «Сантьяго Бернабеу».

В прошлом сезоне полузащитник продлил свой контракт в самом конце кампании. Не исключено, что в этот раз новое соглашение тоже будет заключено с опозданием.

В нынешнем сезоне 37-летний хавбек провел за мадридский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

Лука Модрич
ФК Реал
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