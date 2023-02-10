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Испания

Сегодня, 12:00

Эдегор: «Роналду, Модрич и Кроос проявили ко мне особую заботу в «Реале»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, как проходила его адаптация в «Реале», и кто больше всего помогал ему в клубе.

«Все, о чем я думал, было то, как эти парни будут относиться ко мне, когда я войду к ним в раздевалку — подросток, который не говорит по-испански. Но все они были очень добры, и те, кто говорил еще и по-английски — Кроос, Модрич, Роналду — проявили ко мне особую заботу на первых порах. Они давали мне советы и очень помогали. Не думаю, что кто-то из них реально беспокоился о том, что 16-летний паренек из Норвегии может занять их место в команде», — приводит слова Эдегора The Players Tribune.

За «Реал» Эдегор провел 11 матчей без результативных действий.

В этом сезоне 24-летний капитан «Арсенала» провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Его команда возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 50 очков за 20 матчей.

Криштиану Роналду
Лука Модрич
Мартин Эдегор
Тони Кроос
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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