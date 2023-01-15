Бускетс: «Суперкубок Испании может стать стимулом для дальнейших побед «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании против «Реала».

«Я думаю, что эта игра будет сильно отличаться от полуфинала. Зная «Реал», мы должны быть готовы к тому, что они не пойдут вперед. Нужно будет проявить настойчивость. Мы сосредоточены на финале. Было бы здорово обыграть «Реал», но мы должны подумать о себе. В клубе произошли большие изменения — пришли новый тренер, новые игроки... Мы хотим взять трофей, чтобы набраться опыта, а затем продолжить побеждать. Суперкубок может стать еще одним стимулом для дальнейших побед, «Барселона» этого заслуживает», — цитирует Marca Бускетса.

15.01.2023 | Реал — Барселона

Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии. Финал между «Реалом» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 15 января. Начало — в 22.00 по московскому времени.