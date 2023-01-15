Бускетс: «Суперкубок Испании может стать стимулом для дальнейших побед «Барселоны»

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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании против «Реала».
«Я думаю, что эта игра будет сильно отличаться от полуфинала. Зная «Реал», мы должны быть готовы к тому, что они не пойдут вперед. Нужно будет проявить настойчивость. Мы сосредоточены на финале. Было бы здорово обыграть «Реал», но мы должны подумать о себе. В клубе произошли большие изменения — пришли новый тренер, новые игроки... Мы хотим взять трофей, чтобы набраться опыта, а затем продолжить побеждать. Суперкубок может стать еще одним стимулом для дальнейших побед, «Барселона» этого заслуживает», — цитирует Marca Бускетса.
Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии. Финал между «Реалом» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 15 января. Начало — в 22.00 по московскому времени.
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