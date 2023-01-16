Бускетс: «Победа в Суперкубке Испании должна сплотить «Барселону», чтобы продолжать бороться за новые трофеи»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу над «Реалом» (3:1) в финальном матче за Суперкубок Испании.

«Мы знали, что это был шанс, которым нужно было воспользоваться. У нас случилось много перемен. Эта победа должна сплотить нас, чтобы продолжать бороться за новые трофеи. Мы верили в мечту, в болельщиков, но в «Барселоне» всегда требуют побед. Сегодня мы наконец-то смогли это сделать. Мы усилили центр, чтобы добиться превосходства. Мы выдавили «Мадрид» на фланги, прессинговали и чувствовали себя очень комфортно», — цитирует Marca Бускетса.

Всего каталонский клуб в 14-й раз выиграл Суперкубок Испании, что является рекордным показателем.