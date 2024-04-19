Полузащитник «Барселоны» де Йонг может перейти в «Баварию»

«Бавария» интересуется полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом, сообщает Relevo.

По информации источника, из-за неудовлетворительных результатов мюнхенцев в нынешнем сезоне руководство клуба планирует усилить состав. Отмечается, что немецкая команда может потратить на трансферы 150 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний де Йонг сыграл 29 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро. Контракт хавбека с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2026 года.