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Испания

Сегодня, 19:51

Полузащитник «Барселоны» де Йонг может перейти в «Баварию»

Френки де Йонг.
Фото «СЭ»
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«Бавария» интересуется полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом, сообщает Relevo.

По информации источника, из-за неудовлетворительных результатов мюнхенцев в нынешнем сезоне руководство клуба планирует усилить состав. Отмечается, что немецкая команда может потратить на трансферы 150 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний де Йонг сыграл 29 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро. Контракт хавбека с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2026 года.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
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