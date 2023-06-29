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Испания

Сегодня, 10:20

Полузащитник «Барселоны» Кессье попросит клуб отпустить его бесплатно

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье, которым активно интересуется саудовский «Аль-Ахли», попросит руководство сине-гранатовых отпустить его в новую команду бесплатно, сообщает Sport.

По информации издания, cаудовцы готовы выплатить 26-летнему футболисту большой подписной бонус, если он перейдет в команду на правах свободного агента. «Барселона» планирует выручить с продажи Кессье, чтобы у них получилось подписать хавбека «Интера» Марсело Брозовича.

Кессье стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 43 матча за каталонцев, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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Кессье может перейти в «Челси» или «Аль-Ахли»