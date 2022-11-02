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Испания

Сегодня, 12:14

Полузащитник «Барселоны» Кессье выбыл на полтора месяца из-за травмы бедра

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье выбыл на полтора месяца из-за травмы, сообщает журналист As Хави Мигел.

по информации источника, у 25-летнего игрока травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Из-за этого повреждения ивуарийский футболист пропустит как минимум шесть недель.

Кессье получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень (2:4) и был заменен на 67-й минуте.

Полузащитник принял участие в 13 матчах «Барселоны» во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://twitter.com/fansjavimiguel/status/1587573637527240704

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