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Сегодня, 00:44

Ямаль после победы над «Реалом»: «Да здравствует «Барса»!

Алина Савинова
Ламин Ямаль.
Фото Reuters
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Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы над «Реалом» в матче 11-го тура ла лиги.

Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-гранатовых. 17-летний Ямаль отметился голом в этой встрече.

«Я хочу сказать: да здравствует «Барса»! Вперед к победе в ла лиге, мы идем к этому сейчас», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 баллами располагается на второй строчке. «Сливочные» прервали беспроигрышную серию из 42 матчей в ла лиге.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал

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