Бускетс выиграл 32-й титул с «Барселоной» и сравнялся с Иньестой, лидирует только Месси

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс завоевал 32-й титул в составе «Барселоны», которая досрочно стала чемпионом Испании. Сине-гранатовые на выезде обыграли «Эспаньол» (4:2) и обеспечили себе лидерство в ла лиге.

Бускетс стал девятикратным чемпионом Испании. Еще на его счету семь побед в Кубке и Суперкубке страны, по три раза он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Он догнал по этому показатели Андреса Иньесту. Больше трофеев с «Барсой» выиграл только Лионель Месси — 35.

34-летний Бускетс не стал продлевать контракт с «Барселоной» и уйдет из клуба на правах свободного агента в июне нынешнего года.