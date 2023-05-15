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Испания

15 мая, 06:46

Бускетс выиграл 32-й титул с «Барселоной» и сравнялся с Иньестой, лидирует только Месси

Руслан Минаев
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс завоевал 32-й титул в составе «Барселоны», которая досрочно стала чемпионом Испании. Сине-гранатовые на выезде обыграли «Эспаньол» (4:2) и обеспечили себе лидерство в ла лиге.

Бускетс стал девятикратным чемпионом Испании. Еще на его счету семь побед в Кубке и Суперкубке страны, по три раза он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Он догнал по этому показатели Андреса Иньесту. Больше трофеев с «Барсой» выиграл только Лионель Месси — 35.

34-летний Бускетс не стал продлевать контракт с «Барселоной» и уйдет из клуба на правах свободного агента в июне нынешнего года.

Андрес Иньеста
Лионель Месси
Серхио Бускетс
Футбол
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