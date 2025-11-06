Ямаль — о своей травме паха: «Я в порядке. Я стараюсь ничего не читать»

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал публикации о своей травме.

«Я в порядке. Я стараюсь ничего не читать. Много было сказано о моей травме и о том, что мне было грустно. Все это ложь. Я хотел упорно трудиться, чтобы вернуться на тот уровень, когда я чувствую себя лучше всего и получаю больше удовольствия», — цитирует 18-летнего испанца ESPN.

В сезоне-2025/26 Ямаль пропустил пять матчей «Барселоны» из-за травмы паха. В некоторых публикациях говорилось о том, что футболисту может потребоваться операция.

В текущем сезоне полузащитник в 10 матчах забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.