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Сегодня, 18:24

Браим Диас — о возвращении в «Реал»: «Спасибо, что позволили продолжить писать историю лучшего клуба в мире»

Мария Гусева
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Полузащитник «Реала» Браим Диас прокомментировал возвращение в мадридский клуб.

«Благодарен президенту за доверие, — цитирует AS Диаса. — Спасибо за вашу доброту и за то, что позволили мне продолжить писать историю лучшего клуба в мире. Я знаю, что значит носить эту футболку и представлять «Реал». Я вернулся более опытным, я хочу совершенствоваться, а требования «Реала» определяют мою жизнь каждый день. Я уже говорил это в свой первый день в клубе и повторю сейчас: «Мадридист до конца. Вперед, Мадрид!»

Соглашение «Реала» с 23-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года.

Последние три сезона хавбек провел в аренде у «Милана». За это время Диас провел 124 матча, в которых забил 18 голов и сделал 15 результативных передач.

Футбол
ФК Реал
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