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Де Йонг: «Что бы мы ни делали на тренировках, Месси всегда был лучшим»

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о бывшем форварде каталонского клуба Лионеле Месси.

«Я никогда не видел столь большой разницы между каким-либо игроком и остальными. Что бы мы ни делали на тренировках, Месси всегда был лучшим. Он принимает на поле такие решения, которые ни один тренер не может придумать заранее», — приводит Voetbal International слова де Йонга.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Вместе с сине-гранатовыми он стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, четырежды — Лигу чемпионов и три раза — Суперкубок УЕФА. С лета 2023-го нападающий играет за «Интер Майами».

Источник: Voetbal International
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Лионель Месси
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
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