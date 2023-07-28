Иско о переходе в «Бетис»: «Было легко принять предложение»

Новичок «Бетиса» Иско прокомментировал подписание контракта с севильцами.

«Футбол — мое любимое занятие, которое приносит мне огромное удовольствие и помогает быть собой. Настало время показать, что я еще на многое способен, что у меня есть амбиции и желание побеждать. Надеюсь, все получится.

Хоакин (экс-игрок «Бетиса». — Прим. «СЭ») позвонил мне, чтобы убедить перейти в «Бетис», но в этом не было необходимости — я и так был убежден. Мне было легко принять это предложение», — цитирует игрока Mundo Deportivo.

Иско и Хоакин были одноклубниками в «Малаге» с 2011 по 2013 год.

В прошедшем сезоне 31-летний испанец сыграл в 12 матчах за «Севилью» и сделал две результативные передачи.

Ранее хавбек впервые прокомментировал уход из клуба, заявив, что едва не подрался со спортивным директором клуба Мончи.