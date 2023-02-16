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Сегодня, 12:46

Воспитанник «Барселоны» Симонс: «Я до сих пор общаюсь с Гави»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник ПСВ Хави Симонс поделился воспоминаниями игры за академию «Барселоны», а также заявил, что до сих пор поддерживает связь с хавбеком каталонцев Гави.

«Я играл вместе с Гави, ведь он тоже жил в ла масии. У меня всегда были очень хорошие отношения с ним, а также с Алехандро Бальде. Мы были очень хорошими друзьями и продолжаем поддерживать тесную связь», — цитирует Симонса Marca.

В текущем сезоне 19-летний нидерландец провел за ПСВ 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

18-летний Гави сыграл за каталонскую команду 31 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Футбол
ФК Барселона
ФК ПСВ
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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