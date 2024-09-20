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Захарян возобновит тренировки на поле через несколько дней

Руслан Минаев
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян возобновит тренировки на поле через несколько дней.

«Арсен еще не приступил к занятиям с командой, он занимается по своему индивидуальному плану. Через несколько дней он впервые выйдет на поле и продолжит самостоятельно тренироваться уже на траве», — цитирует Sport24 пресс-служба клуба.

30 июля стало известно, что у россиянина травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которую он получил во время тренировки.

21-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Sport24
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад

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