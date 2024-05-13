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Сегодня, 21:39

Полузащитник «Реал Сосьедад» Захарян начнет в запасе матч с «Барселоной»

Алина Савинова
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Появились стартовые составы «Реал Сосьедад» и «Барселоны» на матч 35-го тура чемпионата Испании.

Игра пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, начало — в 22.00 по московскому времени. Российский полузащитник бело-голубых Арсен Захарян начнет матч в запасе.

«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Мартинес, Кубарси, Кунде, Гюндоган, Кристенсен, Педри, Рафинья, Левандовски, Ямаль.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Элустондо, Ле Норман, Пачеко, Арамбуру, Туррьентес, Мерино, Оярсабаль, Беккер, Мендес.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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