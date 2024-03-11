Браим Диас будет выступать за сборную Марокко

Полузащитник «Реала» Браим Диас принял решение выступать за сборную Марокко, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 24-летний футболист уже дал свое согласие Королевской марокканской футбольной федерации, официальное заявление будет опубликовано позднее.

Браим Диас — уроженец Испании, но может выступать за Марокко, поскольку его отец — марокканец. В 2021 году футболист сыграл за сборную Испании в товарищеском матче против Литвы (4:0) и забил один гол, но не выступал за национальную команду этой страны в официальных играх.

В сезоне-2023/24 Диас забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за «Реал».