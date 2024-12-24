Вальверде: «Мбаппе — пример для подражания в раздевалке «Реала»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рассказал, какое влияние форвард Килиан Мбаппе оказывает на команду.

Французский футболист перешел в клуб из Мадрида этим летом, подписав контракт со «сливочными» до 2029 года. Ранее он выступал за «ПСЖ».

«Он пример для подражания в раздевалке, другие игроки действительно берут с него пример. Килиан один из лучших игроков в мире, и мы должны показать ему свою любовь», — цитирует Вальверде Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне 26-летний Мбаппе провел за «Реал» 16 матчей в ла лиге, отметившись 10 голами и 3 результативными передачами.