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Испания

Сегодня, 18:55

Вальверде о конфликте с Баэной: «Меня поддерживала семья, «Реал» и люди на улицах»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался о конфликте с вингером «Вильярреала» Алексом Баэной.

«Да, эмоционально я чувствую себя лучше. В это время меня поддерживала моя семья, люди из «Мадрида» и те, с кем я встречаюсь на улицах. Правда в том, что я очень ценю это», — приводит слова Вальверде El Golazo de Gol.

После матча 28-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал» (2:3), прошедшего 8 апреля, Вальверде ударил Баэну по лицу на парковке стадиона. По данным Marca, конфликт начался из-за того, что Баэна высмеивал новорожденного ребенка Вальверде.

Спустя сутки Баэна заявил о нападении в полицию.

Федерико Вальверде и&nbsp;Алекс Баэна. Вальверде ударил Баэну на парковке стадиона. Звезда «Реала» защищал честь семьи, теперь им займется полиция

Источник: El Golazo de Gol
Футбол
ФК Вильярреал
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