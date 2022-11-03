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Сегодня, 00:11

Вальверде забил больше всех голов из-за пределов штрафной в топ-5 европейских лиг

Руслан Минаев
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде отметился 5 голами из-за пределов штрафной во всех турнирах в этом сезоне. По этому показателю хавбек лидирует среди всех футболистов топ-5 европейских лиг.

Следом идут форвард «ПСЖ» Лионель Месси и полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада — по 4 гола.

В этом сезоне на счету уругвайца 18 матчей за «сливочных» 8 голов и 4 результативных передачи.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
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  • bk news
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  • keepscore.ru
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Ювентус 1
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25%

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⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

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19%

2.10

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