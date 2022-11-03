Вальверде забил больше всех голов из-за пределов штрафной в топ-5 европейских лиг

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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде отметился 5 голами из-за пределов штрафной во всех турнирах в этом сезоне. По этому показателю хавбек лидирует среди всех футболистов топ-5 европейских лиг.
Следом идут форвард «ПСЖ» Лионель Месси и полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада — по 4 гола.
В этом сезоне на счету уругвайца 18 матчей за «сливочных» 8 голов и 4 результативных передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования