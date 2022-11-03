Вальверде забил больше всех голов из-за пределов штрафной в топ-5 европейских лиг

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде отметился 5 голами из-за пределов штрафной во всех турнирах в этом сезоне. По этому показателю хавбек лидирует среди всех футболистов топ-5 европейских лиг.

Следом идут форвард «ПСЖ» Лионель Месси и полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада — по 4 гола.

В этом сезоне на счету уругвайца 18 матчей за «сливочных» 8 голов и 4 результативных передачи.