Асенсио: «Неправда, что я рассматривал переход в «Барселону»

22 ноября, 08:44
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Барселону».
Асенсио: «Барселона» никогда не была среди вариантов. Я счастлив в «Реале». Я чувствую себя очень хорошо [в Мадриде], правда в том, что вы не можете знать будущее.
Но то, что я рассматривал вариант с переходом в «Барсу» — неправда», — цитирует игрока El Chiringuito.
В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Контракт хавбека с мадридским клубом истекает летом 2023 года
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Основные источники исследования