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Испания

24 января, 23:18

Модрич отказался от предложения «Аль-Насра». Он хочет закончить карьеру в «Реале»

Полузащитник «Реала» Модрич отказался от предложения «Аль-Насра»
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич отказался от предложения клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср», сообщает 24Sata.

37-летний хорват объяснил, что планирует завершить карьеру в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что клуб предлагает Модричу соглашение на 2,5 года и 100 миллионов евро. Среднегодовая зарплата игрока составит около 40 миллионов евро.

Действующий контракт полузащитника со «сливочными» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Лука Модрич
ФК Аль-Наср
ФК Реал
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