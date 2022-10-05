Полузащитник «Реала» Себальос пропустит около месяца из-за мышечной травмы

Полузащитник «Реала» Дани Себальос получил травму в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1).

У 26-летнего испанца выявили фибриллярный разрыв полусухожильной мышцы, сообщает Marca. Ориентировочные сроки восстановления игрока — от 4 до 5 недель.

В сезоне-2022/23 Себальос принял участие в 9 матчах «Реала» и сделал 1 результативную передачу.