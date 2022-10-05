Полузащитник «Реала» Себальос пропустит около месяца из-за мышечной травмы

Сегодня, 19:25
Полузащитник «Реала» Дани Себальос получил травму в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1).
У 26-летнего испанца выявили фибриллярный разрыв полусухожильной мышцы, сообщает Marca. Ориентировочные сроки восстановления игрока — от 4 до 5 недель.
В сезоне-2022/23 Себальос принял участие в 9 матчах «Реала» и сделал 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования