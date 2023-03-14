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Испания

Сегодня, 09:39

Себальос: «Я не хочу новый контракт с «Реалом», если этого не заслуживаю»

Мария Гусева
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Полузащитник «Реала» Дани Себальос рассказал о своем будущем в мадридском клубе.

«У меня осталось три месяца по контракту — тогда я поговорю с нужными людьми, а также со своей семьей. Я хочу получать удовольствие, поэтому я не хочу новый контракт, если я этого не заслуживаю», — цитирует Movistar футболиста.

Себальос выступает за «Реал» с 2017 года. Срок контракта 26-летнего испанца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Себальос провел 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.

Дани Себальос
Футбол
ФК Реал
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