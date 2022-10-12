«Реал» начнет переговоры с Кроосом о продлении контракта. Немец может завершить карьеру в 2023 году

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может продлить контракт со «сливочными», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По информации источника, в ближайшее время стороны начнут переговоры о продлении соглашения на один сезон. Так как высока вероятность, что Кроос завершит карьеру в конце этого или следующего сезона.

Действующий контракт 32-летнего хавбека с «Реалом» истекает летом 2023 года.

Кроос играет за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб 9 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.