Кроос может завершить карьеру летом 2023 года

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может завершить карьеру летом 2023 года, сообщает AS.

По информации источника, 32-летний немец отказывается обсуждать с мадридским клубом продление контракта, истекающего в конце сезона-2022/23.

Отмечается, что полузащитник планирует уйти на пике свой карьеры и не хочет мешать развитию молодых игроков.

При этом сливочные уже начали поиск замены Кроосу. Один из кандидатов — 21-летний бразильский полузащитник «Фламенго» Гомес да Силва.

В нынешнем сезоне Кроос отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за «Реал» во всех турнирах.