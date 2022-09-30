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Испания

Сегодня, 08:30

Кроос может завершить карьеру летом 2023 года

Карен Саркисян
Корреспондент
Тони Кроос.
Фото AFP

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может завершить карьеру летом 2023 года, сообщает AS.

По информации источника, 32-летний немец отказывается обсуждать с мадридским клубом продление контракта, истекающего в конце сезона-2022/23.

Отмечается, что полузащитник планирует уйти на пике свой карьеры и не хочет мешать развитию молодых игроков.

При этом сливочные уже начали поиск замены Кроосу. Один из кандидатов — 21-летний бразильский полузащитник «Фламенго» Гомес да Силва.

В нынешнем сезоне Кроос отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
ФК Фламенго
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