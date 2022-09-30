Сегодня, 08:30
Полузащитник «Реала» Тони Кроос может завершить карьеру летом 2023 года, сообщает AS.
По информации источника, 32-летний немец отказывается обсуждать с мадридским клубом продление контракта, истекающего в конце сезона-2022/23.
Отмечается, что полузащитник планирует уйти на пике свой карьеры и не хочет мешать развитию молодых игроков.
При этом сливочные уже начали поиск замены Кроосу. Один из кандидатов — 21-летний бразильский полузащитник «Фламенго» Гомес да Силва.
В нынешнем сезоне Кроос отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за «Реал» во всех турнирах.