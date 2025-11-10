Полузащитник «Реала» Вальверде травмировался в матче с «Райо Вальекано»

У полузащитника «Реала» Федерико Вальверде диагностировано повреждение полуперепончатой мышцы правой ноги, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист травмировался в матче 12-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:0).

«По результатам обследования, проведенного сегодня медицинскими службами мадридского «Реала», у нашего игрока Федерико Вальверде диагностировано повреждение полуперепончатой мышцы правой ноги. За его выздоровлением будут следить», — говорится в сообщении клуба.

«Реал» набрал 31 очко и лидирует в чемпионате Испании после 12 туров.