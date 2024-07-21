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Сегодня, 13:54

Полузащитник сборной Испании Ямаль опубликовал фото с отпуска в Греции

Алина Савинова
Ламин Ямаль.
Фото Соцсети
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль после Евро-2024 отправился в отпуск в Грецию.

17-летний футболист в своей социальной сети выложил фотографии, на которых он наслаждается отдыхом на яхте.

Ламин Ямаль на отдыхе в Греции.
Фото Соцсети

На Евро-2024 Ямаль провел семь матчей за сборную Испании, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Он получил приз лучшему молодому игроку турнира.

Испанец стал самым подорожавшим футболистом по итогам чемпионата Европы в Германии. Сейчас его стоимость оценивается в 120 миллионов евро.

Ламин Ямаль
Футбол
Сборная Испании по футболу
ФК Барселона
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