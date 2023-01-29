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Испания

Сегодня, 04:58

Полузащитник «Сельты» Суарес проведет остаток сезона в аренде в «Эспаньоле», а затем перейдет в «Вильярреал»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Сельты» Денис Суарес перейдет в «Эспаньол» на правах аренды до конца сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом у Суареса уже есть договоренность о том, что он подпишет контракт с «Вильярреалом» до конца июня 2026 года. Футболист должен будет присоединиться к этой команде после завершения сезона-2022/23. Планируется, что игрок досрочно расторгнет контракт с «Сельтой» перед этим переходом.

В сезоне-2022/23 Суарес не провел ни одного матча за «Сельту». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Сельта
ФК Эспаньол
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