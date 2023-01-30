Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

30 января, 23:13

Полузащитник «Тоттенхэма» Хиль вернулся в «Севилью»

Иван Шитик
Корреспондент
Брайан Хиль.
Фото ФК «Севилья»
Telegram Дзен

«Севилья» и «Тоттенхэм» достигли соглашения об аренде полузащитника Брайана Хиля до конца сезона, сообщает сайт испанской команды.

Хиль отыграет сезон в аренде с опцией вероятного приобретения при достижении определенных условий.

Трудовое соглашение Хиля со «шпорами» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Англии Хиль провел четыре матча и сделал одну результативную передачу.

Отметим, что Хиль уже выступал ранее за «Севилью», в академии которой занимался с 12 лет.

ФК Севилья
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Севилья» вернула Аугустинссона из «Астон Виллы» и отдала в аренду «Мальорке»

«Барселона» пока не смогла зарегистрировать новый контракт Маркоса Алонсо