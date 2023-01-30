Полузащитник «Тоттенхэма» Хиль вернулся в «Севилью»

«Севилья» и «Тоттенхэм» достигли соглашения об аренде полузащитника Брайана Хиля до конца сезона, сообщает сайт испанской команды.

Хиль отыграет сезон в аренде с опцией вероятного приобретения при достижении определенных условий.

Трудовое соглашение Хиля со «шпорами» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Англии Хиль провел четыре матча и сделал одну результативную передачу.

Отметим, что Хиль уже выступал ранее за «Севилью», в академии которой занимался с 12 лет.