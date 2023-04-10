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Испания

Сегодня, 11:12

Полузащитник «Вильярреала» Баэна обратился в полицию после нападения игрока «Реала»

Мария Гусева
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Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна написал заявление в полицию на хавбека «Реала» Федерико Вальверде, сообщается на официальном сайте «желтой субмарины».

Ранее Marca сообщала, что игрок сливочных ударил Баэну на парковке из-за издевок над едва не погибшим ребенком уругвайского хавбека.

Сам Баэна отрицает издевки над новорожденным ребенком Вальверде.

«Вильярреал» выступает против любого акта насилия, твердо верит в версию игрока и будет поддерживать его на протяжении всего процесса", — говорится в заявлении клуба.

«Реал» с 59 очками сохраняет второе место в турнирной таблице ла лиги. Отставание от «Барселоны» остается 12 очков. «Вильярреал» с 47 очками поднялся на пятую строчку.

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