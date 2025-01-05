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Сегодня, 19:25

«Реал Сосьедад» победил «Понферрадину» в Кубке Испании, Захарян остался в запасе

Алина Савинова
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«Реал Сосьедад» всухую обыграл «Понферрадину» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 2:0.

Счет на 55-й минуте встречи открыл Микель Оярсабаль. На 69-й минуте Браис Мендес увеличил преимущество бело-голубых.

Российский полузащитник Арсен Захарян впервые в сезоне попал в заявку на игру, на провел весь матч на скамейке запасных. 21-летний футболист пропустил первую часть сезона из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.

Соперник «Реал Сосьедад» по 1/8 финала Кубка Испании станет известен позднее после проведения жеребьевки.

Испания. Кубок. 1/16 финала
05 янв, 17:30. El Toralin (Понферрада)
Понферрадина
0:2
Реал Сосьедад

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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