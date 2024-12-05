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Сегодня, 02:31

«Вильярреал» проиграл в Кубке Испании клубу 4-го дивизиона

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вильярреал» в матче 2-го раунда Кубка Испании потерпел поражение от «Понтеведры», выступающей в четвертом дивизионе страны. Единственный гол забил нападающий Далиссон де Алмейда на 87-й минуте.

Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 23:00. Estadio Municipal de Pasaron (Понтеведра)
Понтеведра
1:0
Вильярреал

«Валенсия» на выезде обыграла команду «Эхеа» — 3:1. У клуба ла лиги забитыми мячами отметились Икер Кордоба, Дани Гомес и Рафаэль Мир.

Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 23:00. ()
Эхеа
1:3
Валенсия

В других матчах «Леганес» в серии пенальти обыграл «Эстепону» (2:2, пен. — 5:4), «Депортиво» потерпел поражение от «Оренсе» (0:1), «Расинг» выиграл у хихонского «Спортинга» (1:0), «Альмерия» переиграла «Культураль Леонеса» (2:1), а «Тенерифе» оказался сильнее «Саморы» (0:0, пен. — 3:1).

Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 23:00. Estepona (Малага)
Эстепона
2:2
Леганес
Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 22:00. O Couto (Оренсе)
Оренсе СФ
1:0
Депортиво
Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 22:30. El Sardinero (Сантандер)
Расинг
1:0
Спортинг Х
Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 22:00. Reino de Leon (Леон)
Культураль Леонеса
1:2
Альмерия
Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 23:00. Rafael Agustin Tovar (Баринас)
Самора
0:0
Тенерифе

Футбол
ФК Альмерия
ФК Валенсия
ФК Вильярреал
ФК Депортиво (Ла-Корунья)
ФК Расинг
ФК Спортинг (Хихон)
ФК Тенерифе
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