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Сегодня, 08:10

«Порту» подписал Омородиона из «Атлетико». На форварда претендовал «Челси»

Сергей Разин
корреспондент
Саму Омородион.
Фото ФК «Порту»
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Форвард «Атлетико» Саму Омородион подписал контракт с «Порту», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 20-летним испанцем рассчитано до лета 2029 года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Челси», однако переход сорвался, так как стороны не смогли согласовать условия контракта.

Омородион перешел в «Атлетико» в августе 2023 года. В сезоне-2023/24 нападающий выступал на правах аренды за «Алавес», в составе которого забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах.

ФК Атлетико
ФК Порту
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