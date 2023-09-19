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Испания

Сегодня, 12:19

Появилась новая жертва скандала с распространением сексуального видео игроками системы «Реала»

Виктория Кравченко
Фото Global Look Press
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Вторая потерпевшая выступила по делу против четырех игроков академии «Реала». Футболисты подозреваются в распространении видео сексуального характера без согласия причастных к этому лиц.

Ранее мать несовершеннолетней подала жалобу в суд на четырех игроков «Реала», трое из которых играют за молодежные команды, а один — за «Реал Мадрид С». Игроки были арестованы на прошлой неделе на тренировочной базе «Реала», после чего их допросили, а затем отпустили.

Футболисты подозреваются в распространении сексуального контента без согласия.

По данным El Mundo, появилась вторая жертва, которая, якобы, была на видео, которое распространили игроки. Отмечается, что девушка в ролике является несовершеннолетней. Ей было 16 лет.

Полиция работает над тем, чтобы установить, был ли этот контент распространен в других групповых чатах «Реала».

ФК Реал
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 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
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 Жирона 5 4 1 0 11-4 13
4
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
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22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 - : -
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 - : -
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 - : -
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 - : -
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 - : -
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 - : -
24.09 22:00
Атлетико – Реал
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