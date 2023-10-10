Эрмосо — о поцелуе с Рубиалесом: «Я не заслуживаю того, что происходит»

Появились показания футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо в прокуратуре по поводу инцидента с участием бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Marca приводит слова Эрмосо, которая заявляет, что не заслужила всего происходящего и ей сложно жить, не имея возможности выйти из дома.

«В тот момент у меня не было времени среагировать. Я не заслужила того, чтобы пережить все это. Очень тяжело, когда ты не можешь выйти из дома. Мне пришлось уехать из Мадрида, чтобы избежать этого давления. Почему я должна плакать в комнате, когда я ничего не сделала?» — сказала футболиста.

Также в своем заявлении Эрмосо утверждает, что чувствовала себя незащищенной.

«Они запятнали мой имидж, я чувствовала, что никто меня не защищает. Они просили меня защитить их, помочь им, но я ни разу не почувствовала, что кто-то защищает меня. Я был в шоке, когда он поцеловал меня. Историческое событие, к которому мы шли всю жизнь. Я никак не мог ожидать, что это произойдет. Из-за адреналина я обняла его, он был надежным человеком, и никто не мог ожидать такого, как бы спонтанно это ни произошло», — сказала Эрмосо.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо. Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.

15 сентября Национальная судебная коллегия Испании приняла решение запретить Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной ближе, чем на 200 м. Также суд наложил на экс-главу RFEF запрет на общение с Эрмосо в ходе расследования.

18 сентября стало известно, что руководство RFEF планирует подать в суд на некоторых футболисток сборной Испании, которые подписали письмо-ультиматум с требованиями структурных изменений в организации.