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Сегодня, 18:35

Пойет: «После слов Баэны Вальверде мог делать с ним все, что захочет»

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Бывший полузащитник сборной Уругвая Густаво Пойет отреагировал на конфликт между своим соотечественником Федерико Вальверде и вингером «Вильярреала» Алексом Баэной.

«На месте Вальверде я бы поступил так же. Я не сомневаюсь, что это могло произойти. Посмотрим, пойдет ли дело дальше, будет ли проведено расследование. Анализируя то, что, по словам Феде, ему сказал Баэна — я думаю, что это неправильно. После такого он мог делать все, что хочет. Есть предел того, что можно говорить», — приводит слова Пойета Diario As.

После матча 28-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал» (2:3), прошедшего в субботу, 8 апреля, полузащитник «сливочных» Вальверде ударил Баэну по лицу на парковке стадиона. По данным Marca, конфликт, продолжающийся еще с момента кубковой встречи между командами, начался из-за того, что Баэна высмеивал новорожденного ребенка Вальверде. Тогда игрок «Вильярреала» сказал уругвайцу: «Плачь теперь, что твой сын не родится». Позже стало известно, что ребенок родился живым.

Спустя сутки Баэна заявил о нападении в полицию.

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