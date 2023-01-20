Предполагаемая жертва Дани Алвеса обвинила футболиста в изнасиловании

20 января, 22:46
Стали известны подробности дела, фигурантом которого стал известный бразильский футболист Дани Алвес, сообщает Marca.
23-летняя девушка, подавшая заявление в полицию, обвинила его в изнасиловании и побоях.
По словам потерпевшей, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря. Сам Алвес подтвердил, что был в ночном клубе, однако все обвинения он отверг.
39-летний Алвес был приговорен к временному содержанию в тюрьме без права освобождения через залог.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования