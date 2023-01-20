Предполагаемая жертва Дани Алвеса обвинила футболиста в изнасиловании

Стали известны подробности дела, фигурантом которого стал известный бразильский футболист Дани Алвес, сообщает Marca.

23-летняя девушка, подавшая заявление в полицию, обвинила его в изнасиловании и побоях.

По словам потерпевшей, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря. Сам Алвес подтвердил, что был в ночном клубе, однако все обвинения он отверг.

39-летний Алвес был приговорен к временному содержанию в тюрьме без права освобождения через залог.